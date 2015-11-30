Родственники назвали причину смерти Эльдара Рязанова

Стало известно возможное место прощания с режиссером
Причиной смерти знаменитого 88-летнего режиссера Эльдара Рязанова стала острая сердечная недостаточность.
Об этом ИТАР-ТАСС заявил собеседник агентства.
"Эльдар Александрович скончался от острой сердечной недостаточности", ― сказал источник.
Место и дата прощания с Рязановым пока не определены. "Возможно, это будет киноклуб "Эльдар", ― уточнили в семье.
Отметим, режиссер Эльдар Рязанов 21 ноября был госпитализирован. До этого он уже проходил лечение в октябре и сентябре. В августе ему была сделана профилактическая чистка сосудов.
Рязанову было 88 лет. В конце ноября прошлого года он попал в реанимацию НИИ нейрохирургии имени Бурденко с диагнозом "острое нарушение мозгового кровообращения" и несколько месяцев находился в больнице.
Напомним, известный режиссер Эльдар Рязанов не поддерживал действия российских властей по отношению к Украине.