Екатерина Бужинская получила звание Народной артистки Украины

Певице Екатерине Бужинской присвоено звание Народной артистки Украины.

Об этом говорится в указе №670 от 1 декабря, который подписал Президент Петр Порошенко, пишут Українські Новини.

Порошенко присвоил Бужинской звание по случаю 24-й годовщины всеукраинского референдума 1991 года.

Согласно указу, Бужинская удостоилась почетного звания за значительный личный вклад в культурно-образовательное развитие страны.

Напомним, ранее на сайте "Главред" певица Екатерина Бужинская рассказала, имеет ли право артист быть аполитичным, если в его родной стране идет война, как она относится к своим коллегам по сцене, которые сейчас ездят выступать или получать награды в Москву, а также на что вдохновило Екатерину на общение с украинскими воинами-защитниками.