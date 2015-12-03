В Москве прощаются с Эльдаром Рязановым

Прощание проходит в Доме литераторов
В Центральном доме литераторов в Москве проходит прощание с режиссером Эльдаром Рязановым.
С утра около сотни человек собрались почтить память режиссера, пишут РИА Новости.
Похороны пройдут в четверг на Новодевичьем кладбище.
Напомним, режиссер Эльдар Рязанов умер в Москве на 89-м году жизни.
Народный артист СССР Эльдар Рязанов — российский и советский кинорежиссер, сценарист, актер, педагог, телеведущий, писатель, поэт и драматург. Он автор фильмов "Карнавальная ночь", "Берегись автомобиля", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Служебный роман", "Гараж", "Вокзал для двоих", "Жестокий романс" и многих других.
#Рязанов #прощание #ЦДЛ pic.twitter.com/uUu5aeX19G
— Серебряный Дождь (@news_silver) 3 декабря 2015
Москва прощается с Эльдаром Рязановым: https://t.co/yjJEJTs6MT #Рязанов #ЭльдарРязанов pic.twitter.com/e9gTOLjcfY
— РИАМО (@riamo_ru) 3 декабря 2015
Десятки человек выстроились в очередь, чтобы проститься с Эльдаром Рязановым: https://t.co/IgJAidPUq5 #Рязанов pic.twitter.com/55dafyD8wk
— РИАМО (@riamo_ru) 3 декабря 2015