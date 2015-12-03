В Москве прощаются с Эльдаром Рязановым

В Центральном доме литераторов в Москве проходит прощание с режиссером Эльдаром Рязановым.

С утра около сотни человек собрались почтить память режиссера, пишут РИА Новости.

Похороны пройдут в четверг на Новодевичьем кладбище.

Напомним, режиссер Эльдар Рязанов умер в Москве на 89-м году жизни.

Народный артист СССР Эльдар Рязанов — российский и советский кинорежиссер, сценарист, актер, педагог, телеведущий, писатель, поэт и драматург. Он автор фильмов "Карнавальная ночь", "Берегись автомобиля", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Служебный роман", "Гараж", "Вокзал для двоих", "Жестокий романс" и многих других.











