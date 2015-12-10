Гражданские активисты просят наказать директора дворца "Украина" за концерт Лободы

Гражданские активисты начали сбор подписей под петицией Президенту Украины с требованием наказать директора дворца "Украина" Романа Недзельского.

Об этом сообщает delo.ua.

В день, когда украинцы зажигали свечи в память о жертвах Голодомора, на площадке, за которую отвечает Роман Недзельский, веселилась народная артистка Украины Светлана Лобода. Нет, о Голодоморе и певица, и чиновник знали. И даже цинично устроили минуту молчания, а после быстренько продолжили веселиться.

Дворец "Украина" подчиняется Государственному управлению делами, которое занимается обеспечением деятельности Президента Украины.

Инициатором сбора подписей выступил Василий Арбузов. А всю суть произошедшего непотребства описал блогер под псевдонимом Иван Оберемко:

"28 ноября, в День памяти жертв голодоморов, вопреки пункту 4 Указа Президента Украины №635/2015, призывающего в этот день "на території України приспустити Державний Прапор України, обмежити проведення заходів розважального змісту, внести відповідні зміни до програм радіо та телебачення", в Национальном дворце искусств "Україна" заслуженная артиска Украины Светлана Лобода провела концерт, просто концерт, не концерт в честь Дня памяти жертв голодоморов, нет, просто концерт, пела и танцевала, радовалась жизни и освещала светом своих костюмов жизни присутствующих в Национальном дворце искусств "Україна" жлобов".

В петиции к Президенту Порошенко в том числе говорится:

"Также, учитывая то, что руководитель Национального дворца искусств "Украина" господин Роман Недзельский является практически членом Вашей семьи ( Интернет - источники пишут , что он или его жена является Вашим кумом/кумой ), просим лично обратиться к нему с целью объяснение, что на самом деле означает "День памяти", и напомнить, что он, несмотря на семейные отношения, также должен выполнять указы Президента страны.

В продолжение этой темы композитор Александр Ягольник написал на странице в ФБ после общения с представителями шоу-бизнеса: "Если для украинского шоу-бизнеса "лайки" под концертом Лободы в день памяти жертв Голодоморов мерило "цеховой солидарности" и "коллегиальной этики", то наш украинский шоу-бизнес серьезно болен.

Кстати, концерт Лободы в 2015-м году был уже вторым концертом в ДК "Украина" в этот день. В прошлый раз то же случилось в 2014-м, в ДК "Украина", в День памяти жертв голодомора. Это сошло с рук и теперь повторилось. Вы считаете нормальным каждый год 28.11 цинично перед концертом говорить "помянем", красиво зажигать свечки, а потом как ни в чем не бывало плясать ? Это — не нормально, это рак души".

Напомним, Яценюк назвал главного виновника Голодомора: Кремль был и остается убийцей.