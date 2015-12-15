Студия Walt Disney заработает на новой серии "Звездных войн" 9,6 млрд

Выручка компании Disney за седьмой эпизод фильма "Звездные войны" может составить ,6 млрд.

Об этом сообщает gazeta.ru.

Отмечается, что продажа билетов может принести Disney ,4 млрд, а продажа копий фильмов на DVD и через интернет — 8 млн. На видеоиграх по мотивам фильма компания может выручить ,28 млрд, а от телевизионных лицензий — 9 млн.

По данным Bloomberg, выручка Disney от "Звездных воин" может практически сравниться с выручкой от "Истории игрушек-3", которая в 2013 году составила ,8 млрд.

Ранее сообщалось, что Walt Disney и партнеры студии заработают млрд на мерчандайзе "Звездных войн".

Напомним, фильм "Звездные войны-7" собрал 50 млн. до выхода на экран.