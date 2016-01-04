Кириленко пригрозил забрать лицензии у радиостанций без украинских песен

Министерство культуры планирует забрать лицензии у радиостанций без украинских песен.

Об этом написал в Twitter Вячеслав Кириленко.

О своем решении он заявил: "В Украине есть типа отечественные FM-станции без песен на украинском языке вообще. Если такая профанация, то надо менять закон и забирать лицензии. И немедленно".

Министр культуры не словом, а делом решил исправить ситуацию, царящую на отечественном радио. Еще в марте 2015 года Кириленко предложил увеличить на станциях объем музыки от украинских исполнителей до 75%. Он также сделал акцент на том, что песни должны появляться не в ночное время, а днем, когда их может услышать большее количество украинцев.

Теперь FM-станциям грозит серьезная проверка, в ходе которой будет установлено, транслируются ли в эфире украинские песни и в каком объеме. Если нет, то министерство имеет полное право отозвать лицензию. На данный момент конкретные названия радиостанций, попавших в поле зрения Кириленко, не известны.

Напомним, Кириленко пригрозил российской певице Ларисе Долиной, что после выступления в оккупированном Крыму могут запретить въезд в Украину.