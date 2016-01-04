Во Франции умер актер, сыгравший сержанта в "Жандарме из Сан-Тропе"

В понедельник, 4 января, во Франции на 94-м году жизни скончался актер Мишель Галабрю, причины его смерти пока неизвестны.

Об инциденте сообщила семья артиста, пишет Лента.ру, ссылаясь на данные Le Figaro.

Издание уточнило, что он стал знаменитым во многом благодаря исполнению роли сержанта Жербера, начальника героя Луи де Фюнеса в фильмах о жандарме из Сан-Тропе.

Мишель Галабрю также снялся в таких известных лентах, как "Игра в четыре руки", "Подземка", "Астерикс и Обеликс против Цезаря". Последний раз он принимал участие в съемках кино в 2010-м, сыграв роль в фильме "Любовь как яд".

Напомним, ранее сообщалось, что в конце 2015 года в американском городе Лос-Анджелес на 66 году жизни умерла девятикратная обладательница премии "Грэмми" — певица Натали Коул.

Фото: kino-teatr.ru