В Киеве найдены неизвестные тексты Казимира Малевича 1920-30- х годов.

Их хранили в домашнем архиве Марьяна Кропивницкого, который в качестве ассистента стенографировал выступления Малевича в столице, сообщает hromadskeradio.

"В частности, среди найденных текстов есть протоколы выступлений Малевича о планах разработки исследовательского экспериментального кабинета ИЗО в Киевском художественном институте, а также размышления о проблемах образования художников, создание новой академии искусств", — рассказала арт-менеджер и исследователь творчества Малевича Татьяна Филевская.

Среди найденных текстов, пять из них ранее никогда нигде не печатались, поэтому их планируют опубликовать в феврале 2016 году к конференции "Малевич в Киеве".

"Это чрезвычайное событие для киевского культурного горизонта. До сих пор киевский период Малевича был наименее исследован в его работе", — говорит Татьяна Филевская.

Сам Малевич называл себя "землянитом" и "космитом" — гражданином Земли и космоса.

Филевская напоминает, что первым об украинской составляющей в работах художника заговорила Валентина Маркаде, французская исследовательница украинского происхождения, ее слова подхватил Дмитрий Горбачев, который развил тему "Малевич и Украина".

Напомним, картина итальянского художника Модильяни, "Лежащая обнаженная", ушла с молотка за 170 млн.