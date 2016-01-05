В СССР у режиссеров было гораздо больше свободы — Джордж Лукас

Джордж Лукас признался, что в СССР у режиссеров было гораздо больше свободы, чем сейчас у него самого.

Об этом заявил в интервью The Wall Street Journal, пишет 7Дней.

Уже довольно давно режиссер сетует на то, что в современном мире приходится снимать строго определенные фильмы, рассчитанные на конкретную аудиторию и кассовые сборы.

В откровенном интервью создатель франшизы "Звездных войн" признался, что сейчас мир кинематографа крутится исключительно вокруг получения денежной прибыли. Он вспомнил, что еще во времена СССР всегда был уверен, что у советских режиссеров есть свобода, им приходится только аккуратнее критиковать правительство.

В прошлом году режиссер уже выступал с довольно жесткой критикой Голливуда: "Современное кино все больше напоминает цирк без какого бы то ни было смысла. Вспомните "Звездные войны" — там история была важнее аттракциона. Мы использовали спецэффекты, но только чтобы раскрыть сюжет".

Напомним, знаменитый создатель "Звездных войн", режиссер Джордж Лукас, женился на своей возлюбленной, главе совета директоров компании DreamWorks Animation Меллоди Хобсон.