10 января в возрасте 69 лет умер известный музыкант Дэвид Боуи.

Причиной смерти стал рак, сообщается на страничке в Facebook певца.

"10 января Дэвид Боуи скончался в окружении своей семьи после мужественных 18 месяцев сражения с раком", — говорится в сообщении.

Девид Боуи родился 8 января 1947 года в Лондоне. В течение карьеры его альбомы разошлись тиражом более 136 миллионов экземпляров, а в 2003 году он был вторым после Пол Маккартни самым богатым музыкантом Великобритании.

