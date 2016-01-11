Причиной смерти стал рак.
10 января в возрасте 69 лет умер известный музыкант Дэвид Боуи.
Причиной смерти стал рак, сообщается на страничке в Facebook певца.
"10 января Дэвид Боуи скончался в окружении своей семьи после мужественных 18 месяцев сражения с раком", — говорится в сообщении.
January 10 2016 - David Bowie died peacefully today surrounded by his family after a courageous 18 month battle with...
Опубликовано David Bowie 10 января 2016 г.
Девид Боуи родился 8 января 1947 года в Лондоне. В течение карьеры его альбомы разошлись тиражом более 136 миллионов экземпляров, а в 2003 году он был вторым после Пол Маккартни самым богатым музыкантом Великобритании.
фото: woman.ua