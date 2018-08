В США скончался сооснователь рок-группы Eagles

В американском городе Нью-Йорк на 68-м году жизни скончался один из основателей рок-группы Eagles — музыкант Гленн Фрай.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные Reuters.

В то же время агентство уточнило, что в последнее время он много болел, страдал от ревматического артрита, язвенного колита и пневмонии.

"Осложнения от этих болезней подорвали его здоровье и привели к смерти", — добавили журналисты.

Гленн Фрай родился в Детройте, сначала играл на гитаре в группе поддержки певицы Линды Ронштадт, а в 1971 году вместе с Доном Хенли в Калифорнии основал Eagles. Благодаря хитам "Hotel California", "Already Gone" и "Take it Easy" группа стала одной из самых известных в мире.

Примечательно, что именно ее основатели стали авторами большинства песен музыкального коллектива. Команда распалась в 1980 году, после чего Фрай продолжил сольную карьеру, записав такие хиты как "The Heat is On", "Smuggler's Blues", "The One You Love".

В 1994 году Eagles вновь объединились и выпустили альбом "Hell Freezes Over", а уже спустя четыре года рок-группа была введена в Зал славы рок-н-ролла.

Видео: Валерий Титов