Деньги кончатся, позор останется: Лойко отказал Голливуду в съемках фильма об обороне ДАПа

Журналист Сергей Лойко отказал двум голливудским кинокомпаниям в продаже права на его статьи в одном из западных изданий для того, чтобы создать фильм об обороне донецкого аэропорта.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время активист уточнил, что бизнесмены хотели приобрести эксклюзивные права на использование образов героев и связанных с ними обстоятельств и ситуаций.

"Наши переговоры длились около года. Кто-то может назвать меня идиотом, и, возможно, будет прав, но я отказался от контракта в 157,500 (тыс. долларов)", — отметил Лойко.

По его словам, дело в том, что, как только подписывается этот контракт, голливудский сценарист начинал бы писать свой сценарий на эту тему, в который у него бы возможность вмешаться косвенно, в качестве консультанта.

"Я не хочу, чтобы про подвиг, погибших в ДАПе, писал какой-нибудь парень из Санта Моники... Если когда-то будет снято об этом кино, и если это будет связано с моей книгой, я хочу, чтобы его снимали по моей книге ("Аэропорт" — ред.), — добавил он.

При этом автор утверждает, что "не против пары сотен тысяч долларов". "Но они кончатся, а позор останется, если под моим именем снимут какую-то туфту. Мне тогда до конца дней будет стыдно перед ребятами, которые положили свои жизни на этой войне", — говорится в его сообщении.

МОЙ АЭРОПОРТ, ГОЛЛИВУД и ПОКАЯНИЕ.Итак, в годовщину АЭРОПОРТА, я должен ответить на сотни писем и десятки газетных пуб... Опубліковано Sergei Loiko 22 січня 2016 р.

Напомним, военный роман "Аэропорт" на территории Украины вышел в печать в сентябре 2015 и сразу стал бестселлером. На сегодняшний день тираж книги составляет 40 тыс. экземпляров.