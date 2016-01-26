Пьер Ришар передумал ехать в оккупированный Крым

Организаторы отменили выступления актера Пьера Ришара в оккупированном Крыму.

Известный французский актер Пьер Ришар отказался от поездки в оккупированный Россией Крым, где 10 и 11 февраля должен был выступить со спектаклями, пишет РИА "Новости".

Официальную причину французские представители артиста сформулируют в течение дня. "Пока можно сказать, что в сложившейся политической и экономической ситуации посетить солнечный Крым не представляется возможным.", — рассказали организаторы. Пропагандистские СМИ РФ со ссылкой на неназванных представителей Ришара пишут, что актер отказался гастролировать по Крыму якобы из-за давления со стороны Украины.

Как сообщалось ранее, Ришар должен был сыграть комедию "Пьер Ричард III" 10 февраля в Симферополе, в местном академическом музыкальном театре, а 11 февраля – в Севастополе, в Доме офицеров.

Напомним, итальянский тенор Алессандро Сафина отменил концерты в Крыму.