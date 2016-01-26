В американском сериале рассказали о противостоянии Украины с Россией

Центральной темой одной из новых серий известного сериала "Элементарно" стало убийство российского бизнесмена в Нью-Йорке, которое в сюжете связано украинско-российской войной.

Об этом пишет ТСН.

Однако, по сюжету многосерийника, конфликт является вымышленным. Сериал "Элементарно" является вариацией истории про нью-йоркского Шерлока Холмса. В главной роли снялся Джонни Ли Миллер, а в роли доктора Ватсон выступает женщина - Люси Лью. Новая серия "Элементарно" освещает "украино-российскую войну" и переговоры государств, которые находятся под угрозой из-за лоббирования продолжения антироссийских санкций.

Согласно сюжету, Холмс расследует убийство российского бизнесмена, представляющего на переговорах Россию. А вот от Украины на переговорах присутствует американский представитель. В одном из эпизодов Холмс демонстрирует хороший уровень владения украинским языком.

Напомним, в Украине впервые за 15 лет начали снимать сериал.