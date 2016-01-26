"Евровидение 2016": стало известно, когда выступит участник от Украины

Стали известны даты выступления стран-участниц на европейском вокальном конкурсе "Евровидение 2016".

Первый полуфинал "Евровидения" пройдет 10 мая. В нем примут участие вокалисты из таких стран — Хорватии, Финляндии, Молдавии, Армении, Греции, Венгрии, России, Нидерландов, Сан-Марино, Азербайджана, Кипра, Мальты, Боснии и Герцеговины, Эстонии, Чехии, Черногории, Исландии и Австрии.

Во втором полуфинале, который состоится 12 мая, за выход в финал будут бороться представители таких стран — Украины, Латвии, Беларуси, Ирландии, Сербии, Израиля, Польши, Литвы, Австралии, Македонии, Швейцарии, Албании, Болгарии, Дании, Грузии, Румынии, Словении, Норвегии и Бельгии,

Финал "Евровидения 2016" запланирован на 14 мая.

Напомним, Андрей Данилко и Руслана стали членами жюри нацотбора на Евровидение.