Песня украинской певицы Alloise стала саундтреком голливудского фильма

Американская драма "You can call me Eve" режиссера и гуру короткого метра Майкла Коломбе получила в качестве официального саундтрека композицию "Before the Down" Alloise.

Об этом пишет Viva.

Эта новость стала лишь дополнительным подтверждением того, что 2016 год обещает стать для украинской певицы Alloise насыщенным на громкие предложения, международные фестивали и совместные выступления с ведущими мировыми звездами.

В основе повествования лежит драматическая история Розы Софии Гарза де Сантьяго, сменившей имя и личность в попытках пережить смерть любимого мужа, учась заново быть независимой и счастливой в поисках новых целей и смысла жизни. В качестве главных героев в ленте принимают участие Олимпия Дукакис, Риз Мишлер, Ева Тамарго и Эндрю Диц. Съемки картины стартовали в конце сентября прошлого года, тогда как дата ее выхода на большие экраны пока остается в секрете.

