Новый скандал на "Оскаре": киноакадемия игнорирует геев

Скандалы вокруг церемонии "Оскар-2016" набирают все больших оборотов.

К всеобщему бойкотированию премии присоединился актер Иэн Маккеллен, пишет Viva ссылаясь на The Guardian.

Однако причиной его недовольства стало отсутствие среди номинантов не темнокожих, а актеров с нетрадиционной ориентацией. Звезда "Властелина колец" считает, что гомофобия является такой же проблемой в киноакадемии, как и расизм.

Также Иэн отметил, что Том Хэнкс, Филип Сеймур Хоффман и Шон Пенн в свое время поучили статуэтки за исполнение роли геев в кино.

"Как умно, как умно. Это все равно, что дать мне приз за то, что я сыграл гетеросексуала", — заявил актер.

Прокомментировал Маккеллен и решение академии пересмотреть систему голосования.

"Если вы хотите добиться успеха, как афроамериканский или латиноамериканский актер, то не стоит надеяться на жюри "Оскара", в котором подавляющее большинство — белые мужчины среднего возраста и старше", — заявил Иэн.

Отметим, Маккеллен является открытым геем. Дважды актера номинировали на "Оскар" за роли в фильмах "Бог и монстр" и "Властелин колец: Братство кольца".

Напомним, киноакадемия увеличила количество номинантов на премию "Оскар-2016".