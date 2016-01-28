Леонардо ДиКаприо обговорил с Папой Римским проблемы защиты окружающей среды

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, который готов сыграть Путина, встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском.

Как известно, и артиста, и понтифика волнует проблема изменения климата.

Поэтому встреча была посвящена защите окружающей среды.

В 2016 году Ди Каприо получил премию на Всемирном экономическом форуме в Давосе за свою работу в области экологии.

В 2015 году Франциск призвал богатые нации предпринять больше шагов для решения проблемы изменения климата. Понтифик отмечал, что изменение климата — это проблема, которую больше нельзя оставлять будущим поколениям.

Напомним, княгиня Монако Шарлен пришла на встречу к Папе Римскому вся в белом.