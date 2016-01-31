Награда гильдии киноактеров США: Ди Каприо стал лучшим актером

Премию Screen Actors Guild Awards (награда гильдии киноактеров США) в номинации "Лучший актер" получил Леонардо Ди Каприо за роль в фильме "Выживший".

Помимо Ди Каприо на награду претендовали Брайан Крэнстон (роль в фильме "Трамбо"), Джонни Депп ("Черная месса"), Майкл Фассбендер ("Стив Джобс") и Эдди Редмэйн ("Девушка из Дании"), сообщает РБК со ссылкой на сайт премии.

Отмечается, что лучшей актрисой признана Бри Ларсон за роль в фильме "Комната". С ней конкурировали Кейт Бланшетт ("Кэрол"), Хелен Миррен ("Женщина в золотом"), Сирша Ронан ("Бруклин") и Сара Сильверман ("Я улыбаюсь в ответ").

Лучшим фильмом жюри посчитало картину "В центре внимания" режиссера Томаса Маккарти. Лучшим актером второго плана стал Идрис Эльба ("Безродные звери"), актрисой — Алисия Викандер ("Девушка из Дании").

Screen Actors Guild Awards вручается с 1995 года. Она входит в число наиболее престижных премий в сфере кино в США.

Как известно, Ди Каприо за роль в "Выжившем" получил также награду кинокритиков США Critics' Choice как лучший актер.