Сын работает над организацией фестиваля имени Соловьяненко

Если бы в Украине действовал закон о спонсорстве и меценатстве, то можно было бы говорить о создании фестиваля или конкурса имени Анатолия Соловьяненко.

Об этом заявил главный режиссер Национальной оперы Украины, народный артист Украины и сын выдающегося тенора, — Анатолий Соловьяненко во время чата на "Главреде".

"Увековечивание памяти отца — это то, чем я много лет занимаюсь. Что касается фестиваля или конкурса, то такие идеи я вынашиваю не первый год. Но для того, чтобы это было масштабным и действительно достойным имени Анатолия Борисовича Соловьяненко событием, этот проект должен быть масштабным не только творчески, но и потребует серьезного финансирования", — заявил режиссер.

Он также добавил, что неоднократно поднимал этот вопрос, но пока все безрезультатно.

"По объективным причинам сегодня государство не сможет этого обеспечить, и я думаю, что к этой идее можно будет вернуться, когда у нас появится закон о спонсорстве и меценатстве, разговоры о котором уже идут много лет. Я неоднократно выступал с различными инициативами на этот счет, но, к сожалению, воз и ныне там. Но для почитателей творчества отца хочу сообщить о том, что за последние годы мною было собрано, оцифровано все его творческое наследие, которое доступно в Украине как в аудио, так и в видео формате, а также наш домашний фото- и видеоархив. И в сети YouTube создан канал Анатолий Соловьяненко, где все эти записи выложены, находятся в свободном доступе, чтобы люди могли наслаждаться прекрасным искусством Анатолия Борисовича. Пользуясь случаем, я туда всех приглашаю", — рассказал Анатолий Соловьяненко.

Напомним, в Национальной опере Украины состоялась премьера "Запорожца за Дунаем".