Тоня Матвиенко записала для "Евровидения" песню с раритетным бабушкиным пением

Певица Тоня Матвиенко, которая несколько недель назад во второй раз стала мамой, представила композицию Tin whistle, с которой собирается покорить конкурс "Евровидение 2016".

Об этом пишет ТСН.

"Когда выбирала песню, я хотела, чтобы мир услышал больше украинского мелоса. В ней звучат мотивы "веснянок", современная аранжировка с эхом аутентичности. В начале песни можно услышать голос моей бабушки Антонины, он был записан еще в 80-м году. Именно она привила любовь и научила мою маму петь народные песни, а уже мама передала это понимание красоты в наследство мне", — рассказала Тоня.

К созданию этой песни были приобщены автор слов Мария Гедройц, и саундпродюсер Александр Шульга. К слову, с ним весной Матвиенко презентует новый музыкальный проект "ANTONINA".

Уже 6 февраля можно увидеть первый эфир полуфинала национального отбора в 19:00. Напомним, жюри определило порядок выступлений конкурсантов на нацотборе на "Евровидение 2016". Провести жеребьевку доверили певице Руслане.

Напомним, группа The Hardkiss на нацотборе "Евровидения-2016" споет украинскую песню.