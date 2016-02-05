Олег Скрипка и "ВВ" отметят юбилей на сцене

Легендарная группа "Воплі Відоплясова" в этом году встречает 30-ю весну.

В Украине ключевое празднование состоится 10 марта 2016 на грандиозном концерте ВВ – ХХХ: "Згадати все" в столичном Дворце спорта, пишет Ivona.

Это будет музыкальная ретроспектива в трех частях о жизни самой известной в Украине и мире украинской рок-группы. За 30 лет Олег Скрипка вместе со своей группой записали 20 альбомов, провели более 5000 концертов, спели более 200 песен, объехали с гастролями около 100 стран, общая аудитория группы достигла 3 миллиона слушателей.

Музыкальный день рождения эталона украинского этно-рока будет воспалительным и веселым. Под одной крышей, в одном месте, вэвэшники будут петь песни разных лет, начиная с 1986-го. В частности, – хит времен перестройки Танцы, лирическую Страну грез начала эпохи независимости, Разговор с Махатмой французского периода, зажигательные Весну и День рождения с безумных 90-х, Чио Сан и Отличный мир с 2000-х.

"В жизни ВВ было много драйвовых и веселых моментов. Но чистая ностальгия – не для меня. Это – лишь возможность осмыслить прошлое и окунуться в будущее. Всегда стараюсь идти вперед, – отмечает фронтмен группы ВВ Олег Скрипка. – Люблю наблюдать, как пишется история, как нас вспоминают люди, по-своему расставляют акценты. 30 лет на сцене – весомый рубеж, который в Украине покорили только мы. ВВ старше на 5 лет Независимой Украины. 2016 нам будет 30, а Украине — всего 25 лет", — отметил Олег Скрипка.

Напомним, Олег Скрипка на лондонском концерте посвятил песню погибшим парижанам.