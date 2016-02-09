Сергей Юрский: Нынешняя ситуация в России — это наказание за ошибки и соблазны

Российский актер и режиссер Сергей Юрский поделился своими мыслями о ближайшем будущем России.

Об этом он рассказал в интервью изданию "АиФ".

Актер поделился размышлениями о коррупции в стране, патриотизме и способности правительства нести ответственность перед гражданами.

Российский и советский актер театра и кино, театральный режиссер Сергей Юрский сказал, что уже наблюдает в глазах некоторых сограждан тревогу, а в интонации — истерические нотки, когда они пытаются утверждать, что в России все идет на лад. Он отметил, что россияне выбрали для себя ложь как способ жизни, поэтому в стране процветает коррупция. "Двойственное существование: притворство для окружающих, совершенно другое лицо для вышестоящих и абсолютное отсутствие лица и внимания к нижестоящим", — сказал Сергей Юрский.

Режиссер отметил, что люди, которые на данный момент несут ответственность перед миллионами граждан, не готовы этим заниматься. Он считает, что нынешняя ситуация в России — это наказание за ошибки и соблазны, на которые поддались живущие в стране люди.

Режиссер отметил, что российским детям не нужно приказывать быть патриотами, иначе отношения между ними и государством испортятся. "Любовь к Родине, как и всякая любовь — сложнейшее и естественное чувство… Поэтому детям страны нужно создавать те манки, которые бы вызвали любовь, а не давать приказания...", — добавил Юрский.

По словам режиссера, попытки России оборвать все связи с зарубежьем — это неверно выбранное направление. "Наша идея, чтобы ничего не иметь с общего с зарубежьем, ложная идея... Она выражается сейчас либо в ксенофобии, либо в вещах, которым мы ещё не можем найти названия. Переселение народов, несомненно, касается и нас, мир всё-таки дышит одним воздухом", — сказал Сергей Юрский.

Напомним, российский писатель Дмитрий Быков отметил, что большинство россиян относятся к войне с Украиной как в анекдоте.