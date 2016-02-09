Ирэна Карпа рассказала, как парижанам надоели угрюмые россияне

Известная украинская певица, писательница и журналист Ирэна Карпа, которая возглавляет Украинский культурно-информационный центр при посольстве Украины во Франции, рассказала, почему французы не любят россиян.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Покупала детям два пальто. Как положено, "на вырост" и со скидками. Продавщица после недолгого нашего разговора осторожно так спрашивает: "А вы какого происхождения?" Благородного, говорю ей: "Украинского". "А, хух!" — говорит она. — Так вы не русские. Мы их здесь очень не любим. Вы вот улыбаетесь и говорите по-французски, а те, из России, вечно недовольны, и мы только ждем, чтобы ушли", — рассказала Карпа, которая сейчас находится в Париже.

купувала недавно дітям пальта (2 шт) - як годиться, "на виріст" і за знижками. (То шо до "на вироста" я ше куплю три, бо... Опубликовано Karpa Irena 8 февраля 2016 г.

Певица добавила, что она "тоже скоро ушла, но пожалела, что не пригласила эту тетю на какие-либо дебаты в роли тяжелой артиллерии против местных любителей скреп".

Напомним, украинская певица Ирэна Карпа рассказала, что предложила бы Путину.