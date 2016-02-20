Вакарчук назвал умершего писателя Умберто Эко своим учителем

Лидер украинской группы "Океан Ельзи" поблагодарил литератора за его творчество.
Лидер украинской группы "Океан Ельзи", певец Святослав Вакарчук заявил, что умерший итальянский писатель и философ Умберто Эко был его учителем.
Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
В то же время исполнитель поблагодарил литератора за его творчество.
"Умберто Эко скончался... Спасибо за то, что был моим учителем...", — говорится в сообщении Вакарчука.
Umberto Eco passed away...Thank you for being my teacher...RIP— Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 20 Лютий 2016
Напомним, ранее сообщалось, что по случаю Дня Соборности Украины президент Петр Порошенко наградил Святослав Вакарчук орденом Свободы, после чего певец обратился к главе государства с жесткой речью.