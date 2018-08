Вакарчук назвал умершего писателя Умберто Эко своим учителем

Лидер украинской группы "Океан Ельзи", певец Святослав Вакарчук заявил, что умерший итальянский писатель и философ Умберто Эко был его учителем.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

В то же время исполнитель поблагодарил литератора за его творчество.

"Умберто Эко скончался... Спасибо за то, что был моим учителем...", — говорится в сообщении Вакарчука.

Umberto Eco passed away...Thank you for being my teacher...RIP