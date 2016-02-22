Стало известно, когда будет опубликована последняя книга Умберто Эко

В мае 2016 года будет опубликована последняя книга умершего итальянского писателя и философа Умберто Эко — "Pape Satan aleppe".

Об этом в интервью ANSA сообщила глава издательского дома La nave di Teseo Элизабетта Згарби, пишет Укринформ.

В то же время она уточнила, что в нее войдут эссе литератора, а также расшифровки его недавних публичных выступлений.

"Писатель успел закончить, отредактировать и сдать в издательство полный текст "Pape Satan aleppe", — отметила собеседница журналистов.

Напомним, ранее лидер украинской группы "Океан Ельзи" — певец Святослав Вакарчук — заявил, что Умберто Эко был его учителем. Ознакомиться с мнением исполнителя можно здесь.