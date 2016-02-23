Прядь волос Джона Леннона продали за 35 тысяч долларов

Прядь волос знаменитого музыканта, экс-участника британской группы The Beatles Джона Леннона продана на аукционе в американском городе Даллас (штат Техас) за 35 тысяч долларов.

Об этом сообщает robinzon.tv.

"Изначально он намеревался выручить за раритет лишь около 10 тысяч долларов", — говорится в сообщении аукционного дома Heritage Auctions .

Сообщается, что локон каштановых волос длиной около 10 сантиметров был срезан в 1967 году немецким парикмахером Клаусом Баруком в Гамбурге, где Леннон снимался в одной из главных ролей в антивоенном художественном фильме "Как я выиграл войну". Барук, стригший музыканта перед началом съемок, оставил прядь на память и хранил ее у себя в течение почти 50 лет.

Как заявили представители аукциона, достоверно известно, что это самый длинный из сохранившихся состриженных локонов экс-битла, которые когда-либо выставлялись на торги. Приобрел лот коллекционер из Великобритании.

"На продажу в Далласе также были выставлены и другие раритеты, связанные с "ливерпульской четверкой", в том числе редкие пластинки и фотографии. Один из наиболее ценных снимков, запечатлевший всех участников группы и ими же подписанный, продан за 42,5 тысячи долларов", — отмечает издание.

Предметы, связанные с Ленноном, всегда становятся желанными объектами для коллекционеров. К примеру, в июне 2014 года коллекцию редких рисунков музыканта продали на аукционе в Нью-Йорке за 2,9 миллиона долларов. А в ноябре прошлого года за акустическую гитару музыканта, которая долгие годы считалась пропавшей, пока не была обнаружена в одном из калифорнийских комиссионных магазинов, удалось выручить 2,4 миллиона долларов.

Напомним, в Калифорнии на аукционе продали гитару, которая принадлежала фронтмену группы The Beatles Джону Леннону.