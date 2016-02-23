Мама Кузьми "Скрябина" просит демонтировать памятник музыканту в Луцке

Мать покойного Андрея Кузьменко просит автора памятника музыканту, который установили в Луцке, "оставить душу и тело сына в покое".

Об этом сообщает ТСН.

Причиной такого обращения Ольги Михайловны стала очевидна непохожесть скульптуры на Кузьму. "Хочу до всех наших поклонников донести и разъяснить ситуацию с памятником Скрябину. Язык не может выговорить сыну. Памятник будет демонтирован — это однозначно. Ирина Дацюк абсолютно не приблизилась к портретному сходству Андрюши, значит она не может выполнять эту работу. Сваливать свой абсолютный провал на кого — то- это смешно. Я от ее переработки уже давно отказалась. Это же нужно иметь какую отвагу, чтобы сделать скандал на всю Украину, фактически уже освобожденной от этой работы и заявлять о какой-то обязанности переработки", — отметила женщина в своем заявлении.

Мама Кузьмы "Скрябина" настойчиво рекомендует скульптору Дацюк отказаться от идеи переработки постамента. "Я, мама Андрея Кузьменко, запрещаю делать подобные заявления, ибо они не имеют под собой никакой почвы. Прошу Ирину Дацюк оставить душу и тело моего сына в покое", — подытожила Ольга Михайловна Кузьменко.

Напомним, студент-скульптор хочет установить памятник Кузьме "Скрябину" в центре столицы.