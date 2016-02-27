Сегодня скончалась народная артистка Украины Валерия Вирская

В субботу, 27 февраля, на 86-м году жизни скончалась народная артистка Украины, балетмейстер Валерия Вирская.

Об этом на своей странице в Facebook написал президент Петр Порошенко.

В то же время глава государства не уточнил, где и при каких обстоятельствах умерла деятель культуры.

"С большим сожалением воспринял известие о смерти... Валерии Семеновны Вирской — выдающейся артистки балета и балетмейстера", — отметил он.

З великим жалем сприйняв звістку про смерть народної артистки України Валерії Семенівни Вірської – видатної артистки ба... Опубліковано Петром Порошенком 27 лютого 2016 р.

Между тем РБК-Украина добавило, что Валерия Вирская-Котляр родилась в 1930 году в Киеве. В 1949-1951-м являлась артисткой Львовского театра оперы и балета им. Ивана Франко, позже — Ансамбля Северной группы войск МО СССР в Польше, потом стала ведущей солисткой.

"В 1975-1980 занимала должность балетмейстера Государственного заслуженного ансамбля танца УССР им. Павла Вирского (была его второй женой)", — подчеркнули журналисты.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории Италии на 85-м году жизни скончался выдающийся писатель и философ — Умберто Эко. Узнать больше о его творчестве можно здесь.