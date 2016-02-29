Активист подсказал, как нужно действовать Украине для возврата Крыма через культуру

В Крыму далеко не все смирились с захватом полуострова Россией, видят свое будущее только в Украине и своей столицей считают Киев.

Об этом активист Украинского культурного центра в Симферополе Вельдар Шукурджиев рассказал в интервью "Главреду".

По его словам, культурный центр будет существовать до тех пор, пока в нем есть хотя бы один член, пока хоть один человек интересуется украинской книгой, пока хоть один человек имеет проукраинскую позицию.

"Это смелые люди с четкой гражданской позицией. Это те люди, которые не приняли оккупацию Крыма. Среди нас те, кто не воспринимают однозначно все, что творится на полуострове со стороны так называемых российских властей. Эти люди видят свое будущее только в Украине и своей столицей считают Киев. В нем (в культурном центре) есть те, кто отказались от российского гражданства, подавали соответствующие заявления, стояли в очередях", — рассказывает активист.

"Основная идея центра — объединение вокруг украинской культуры. Нам важно не упустить друг друга из вида. Мы должны где-то собираться, пить кофе, чай, обсуждать что-то. Такой себе круг по интересам", — объясняет Вельдар.

"Мы не можем говорить, что люди к нам идут массово. Сказывается внутренняя политика, направленная на уничтожение свободолюбия. Мы уже друг друга знаем. Бывает, приходят новые, посмотрят, послушают. У нас было несколько интересных мероприятий с просмотром видеофильмов, изучением украинских традиций. Климент, крымский батюшка (архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП, — Авт.), выделил нам помещение у себя в церкви, хотя он и сам подвергается гонениям — буквально недавно у него беспочвенно, совершенно по-хамски забрали часть здания. В отведенном помещении мы сейчас делаем ремонт, где планируем проводить конкурсы детского рисунка, на знание украинского языка, а в будущем хотим открыть школу игры на исторических украинских музыкальных инструментах — кобзе, сопилке, бандуре", — говорит Шукурджиев.

"Нам часто задают вопрос, как мы можем работать, почему нас еще не закрыли, если мы не зарегистрировались? А если зарегистрируемся, то тогда фактически признаем российские оккупационные силы… Как ни парадоксально это звучит: законодательство, которое защищает права человека в России, не самое плохое, даже не хуже, чем в Украине. Да, оно хуже исполняется и применяется. Так вот, по российским законам можно объединяться в общественные организации без регистрации в юридическом поле, главное, чтобы это не была коммерческая деятельность. Мы с вами можем создать организацию, во всеуслышание объявить об этом — либо через пресс-центр, либо через газеты, а потом действовать. И мы пошли по этому пути. Мы не стали регистрироваться. Если бы мы это сделали, то оккупант мог бы сказать, мол, смотрите, у нас есть украинский центр, мы никого не притесняем, украинцы прекрасно себя чувствуют. И будут нас запугивать проверками. А потом это выльется в разговоры: выходите с нами на демонстрации. Поэтому регистрация для нас неприемлема. Так что мы просто общественная организация, развивающая украинскую культуру. И работаем в рамках правового поля", — подытожил Вельдар.

Напомним, ранее активист рассказал страшные вещи, которые творят "специалисты" ФСБ с украинцами в Крыму

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