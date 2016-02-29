Названы все победители премии "Оскар"

В американском городе Лос-Анджелес прошла 88-я церемония вручения премии "Оскар", которая стала триумфальной для команды фильма "Безумный Макс: Дорога ярости" (лента получила шесть статуэток).

Об этом пишет ТСН.

Издание уточнило, что киноакадемия отметила в картине дизайн костюмов, художника-постановщика, грим, монтаж и монтаж звука, а также — сведение звука.

"Леонардо ДиКаприо наконец-то получил заветную награду за игру в "Выжившем" и стал лучшим актером года", — отметили журналисты.

Полный список победителей премии "Оскар-2016":

Лучший фильм — "В центре внимания" Томаса Маккарти;

Лучшая актриса — Бри Ларсон;

Лучший актер — Леонардо ДиКаприо;

Лучший режиссер — Алехандро Гонсалес Иньярриту ("Выживший");

Лучший адаптированный сценарий — Чарльз Рэндольф и Адам Маккейв за фильм "Игра на понижение";

Лучший оригинальный сценарий — "В центре внимания" Джоша Сингер и Тома Маккарти;

Лучший саундтрек — Writings on the wall Сэм Смитт;

Лучшая музыка — Эннио Морриконе ("Омерзительная восьмерка");

Лучшая актриса второго плана — Алисия Викандер ("Девушка из Дании");

Лучший дизайн костюмов — Дженни Бивэн ("Безумный Макс: Дорога ярости");

Лучший дизайн декораций — Холлин Гибзон и Лиза Томпсон ("Безумный Макс: Дорога ярости");

Грим и прически — "Безумный Макс: Дорога ярости";

Лучший оператор — Эммануэль Любецки ("Выживший");

Лучший монтаж — Маргарет Сиксел ("Безумный Макс: Дорога ярости");

Лучшее сведение звука — Марк Мангини, Дэвид Уайт ("Безумный Макс: Дорога ярости");

Лучшие спецэффекты — Пол Норрис, Сара Бенектнон, ("Ex Machina");

Короткометражный мультфильм — "Медвежья история";

Полнометражный мультфильм — "Мыслями наизнанку";

Актер второго плана — Марк Райлендс "Мост шпионов";

Короткометражный документальный фильм — "Девушка в реке";

Полнометражный документальный фильм — "Эмми" режиссера Азифа Кападиа;

Лучший игровой короткометражный фильм — "Заика";

Лучший фильм на иностранном языке — "Сын Саула" Ласло Немеша.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская лента о Революции Достоинства "Зима в огне: Борьба за свободу" не получила премию "Оскар" в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм".