Названы все победители премии "Оскар"

Триумфатором премии стала команды фильма "Безумный Макс: Дорога ярости".
В американском городе Лос-Анджелес прошла 88-я церемония вручения премии "Оскар", которая стала триумфальной для команды фильма "Безумный Макс: Дорога ярости" (лента получила шесть статуэток).
Об этом пишет ТСН.
Издание уточнило, что киноакадемия отметила в картине дизайн костюмов, художника-постановщика, грим, монтаж и монтаж звука, а также — сведение звука.
"Леонардо ДиКаприо наконец-то получил заветную награду за игру в "Выжившем" и стал лучшим актером года", — отметили журналисты.
Полный список победителей премии "Оскар-2016":
Лучший фильм — "В центре внимания" Томаса Маккарти;
Лучшая актриса — Бри Ларсон;
Лучший актер — Леонардо ДиКаприо;
Лучший режиссер — Алехандро Гонсалес Иньярриту ("Выживший");
Лучший адаптированный сценарий — Чарльз Рэндольф и Адам Маккейв за фильм "Игра на понижение";
Лучший оригинальный сценарий — "В центре внимания" Джоша Сингер и Тома Маккарти;
Лучший саундтрек — Writings on the wall Сэм Смитт;
Лучшая музыка — Эннио Морриконе ("Омерзительная восьмерка");
Лучшая актриса второго плана — Алисия Викандер ("Девушка из Дании");
Лучший дизайн костюмов — Дженни Бивэн ("Безумный Макс: Дорога ярости");
Лучший дизайн декораций — Холлин Гибзон и Лиза Томпсон ("Безумный Макс: Дорога ярости");
Грим и прически — "Безумный Макс: Дорога ярости";
Лучший оператор — Эммануэль Любецки ("Выживший");
Лучший монтаж — Маргарет Сиксел ("Безумный Макс: Дорога ярости");
Лучшее сведение звука — Марк Мангини, Дэвид Уайт ("Безумный Макс: Дорога ярости");
Лучшие спецэффекты — Пол Норрис, Сара Бенектнон, ("Ex Machina");
Короткометражный мультфильм — "Медвежья история";
Полнометражный мультфильм — "Мыслями наизнанку";
Актер второго плана — Марк Райлендс "Мост шпионов";
Короткометражный документальный фильм — "Девушка в реке";
Полнометражный документальный фильм — "Эмми" режиссера Азифа Кападиа;
Лучший игровой короткометражный фильм — "Заика";
Лучший фильм на иностранном языке — "Сын Саула" Ласло Немеша.
Напомним, ранее сообщалось, что украинская лента о Революции Достоинства "Зима в огне: Борьба за свободу" не получила премию "Оскар" в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм".