Заявление телеканала 1+1 о ситуации вокруг участника фотовыставки "Переможці" в Европарламенте

С 29-го февраля по 2-го марта в Европейском парламенте состоится презентация украинской фотовыставки "Переможці". К сожалению, накануне выставки произошла попытка запятнать имя и достоинство одного из участников проекта — Владимира Васяновича, которого обвиняют в профашистских взглядах.

Мы убеждены, что появившиеся в прессе и блогосфере материалы, является ничем иным, как информационными фабрикациями и попытками сорвать выставку, чтобы отвлечь внимание парламентариев от последствий, которые несет Украина из-за войны. Такие прокремлевские манипуляции неприемлемы в цивилизованном мире, говорится в заявлении телеканала.

В проекте "Переможці", представленном в Европарламенте, участвуют герои Украины, которые проявили мужество и отвагу, защищая суверенитет государства от нападок соседа-агрессора. Для украинского общества они — настоящий пример героизма и отваги.

Владимир Васянович, 21-летний доброволец-разведчик, побывал во многих горячих точках в составе Добровольческого украинского корпуса, 5-го отдельного батальона. В зоне АТО с начала военных действий. Ногу потерял, подорвавшись на мине в селе Спартак Донецкой области.

Владимир прокомментировал данную ситуацию: "Я никогда не был фашистом или нацистом, а только человеком, который ставит любовь к своей стране жизненным приоритетом. За время войны в моей стране я стоял бок о бок с добровольцами из разных стран и разных вероисповеданий против одного агрессора, который развязывает военные конфликты в различных уголках мира и пытается навязать фашистское клише всем, кто борется за свою землю. Все мои тату или посты в соцсетях — откровенный троллинг боевиков, которые регулярно называют нас то фашистами, то бандеровцами".

Мы обращаемся к коллегам журналистам и просим не поддаваться на подобные информационные манипуляции, говорится в заявлении телеканала.