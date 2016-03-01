Крым никогда не вернется в состав Украины — Олег Скрипка

Украинский музыкант Олег Скрипка предположил, что Крым никогда не вернется в состав Украины.

Об этом рокер сказал в эфире NewsOne.

Свою позицию лидер группы "Вопли Видоплясова" аргументировал отсутствием в стране необходимой для возвращения полуострова политической воли.

"Крым никогда не вернется в состав Украины. В стране на это нет ни политической воли, ни желания. Реальных шагов нет. И, честно говоря, те миллионы предателей в Крыму, что с ними делать? Их убедить невозможно, заниматься депортацией украинцы не будут, а подружиться с ними не получится", — сказал музыкант.

По мнению Скрипки, оккупация полуострова готовилась Россией с начала нулевых.

"Каждому адекватному человеку было понятно, что у нас начнут отбирать Крым. Мне это было понятно еще в начале 2000-х. Когда его начали отбирать, надо было сразу забирать Приднестровье. Там много оружия: берем оружие и идем на Крым. Приднестровье очень слабое", — высказал свое мнение украинский рокер.

Напомним, Олег Скрипка не смотрел нацотбор на "Евровидение", но результат знал наперед.