"Маленький гігант" Саша Подолян споет со всемирно известным тенором Робертино Лорети

Сегодня в эфире "Сніданку з 1+1" побывали финалист детского проекта "Маленькі гіганти" Саша Подолян и знаменитый итальянский певец Робертино Лорети, в подростковом возрасте завоевавший мировую популярность исполнением хитов "Jamaica", "О sole mio".

В прямом эфире Робертино и Саша поделились со зрителями телеканала "1+1" новостью: они споют дуэтом на сольном концерте Лорети в Киеве, который состоится 24 апреля в зале Оперной студии НМАУ (Киевская консерватория). Саша Подолян впечатлил знаменитого тенора своим оперным вокалом, и тот предложил ему открыть концерт сольной песней, а затем исполнить несколько композиций в дуэте.

"Саша напоминает меня в молодости. Я впечатлен его харизмой и голосом. Саша, у тебя очень особенный голос", — сказал Робертино Лорети в эфире "Сніданку з 1+1".

В рамках социальной программы под названием "Робертино Лорети. Возвращение навсегда" "золотой голос Италии" поддерживает талантливую молодежь по всему миру в благодарность за то, что в 14 лет его и самого заметил знаменитый датский продюсер. Теперь Лорети дает юным талантам мастер-классы по вокалу, приглашает на свои концерты и поддерживает их стипендиями.

"Я даже не думал, что мне посчастливится выступать на одной сцене с таким выдающимся певцом. Это важный и сложный момент для меня, который бывает, может быть, раз в жизни", — поделился Саша.

Напомним, команда Ирмы Витовской, участником которой был Саша Подолян, дошла до финала проекта "Маленькі гіганти". Несмотря на то, что команда выбыла в шаге от победы, "шаргородский бриллиант" Саша получил звание "Лучшего вокалиста" проекта. Зрители полюбили юного певца благодаря взрослому исполнению хита "Скрябина" "Танец пінгвіна" и Алессандро Сафина "Luna Tu". Судей проекта впечатлила история талантливого мальчика, который ежедневно пешком преодолевает длинный путь из собственного села в районный центр, в котором находится его музыкальная школа.

Услышать дуэт Саши Подоляна и итальянского певца Робертино Лорети можно 24 апреля в Киеве в зале Оперной студии НМАУ (Киевская консерватория).