Премьера сериала "Родственнички" уже 14 марта на "1+1"

В четверг, 3 марта состоялся допремьерный показ нового 8-серийного сериала "Родственнички" производства студии "Квартал 95", премьера которого состояться 14 марта в 21.00 на "1+1".

На показе присутствовали режиссёр, продюсер и один из авторов сценария сериала Андрей Яковлев, актеры, которые исполнили главные роли — Екатерина Кистень, Вера Кобзарь, Дмитрий Суржиков, их друзья и журналисты.

Создатели сериала отметили, что съемки длились 4 месяца, что составляет 67 съемочных дней. Снимали преимущественно в Киевской области, а роли писались во многом под актеров.

"Родственнички — это другая история, гораздо более драматичная. В этом принципиальное отличие нового сериала от наших же комедийных и любимыми миллионами "Сватов". Все персонажи в "Родственничках" придумывались под конкретного актера, и я считаю, что это очень здорово, потому что когда у режиссера есть понимание, кто будет исполнять роль, то и сценарий пишется в соответствии определенному образу. В "Родственничках" нам хотелось рассказать законченную историю. Я рад, что мы вышли с актерами на один уровень понимания истории, рассказанной в сериале, и им удалось не просто понять свои задачи, но и прожить жизнь своих персонажей" — поделился впечатлениями о картине режиссёр Андрей Яковлев.

Самыми длинными и сложными оказались сцены в родительском доме. Не обошлось в сериале и без дубляжа.

"Дело в том, что мы снимали до октября, и некоторые сцены, в которых по сюжету лето, мы снимали осенью. По сценарию нам нужно было падать с катамарана в холодную воду, и в этой сцене нам помогали дублеры. Правда, актеров тоже окатили ведром холодной воды", —отметила актриса Екатерина Кистень.

Напомним, что по сюжету сериала заслуженный пенсионер Михаил Иванович Воропаев живет один в загородном доме, в котором когда-то жила его большая дружная семья — жена и трое детей: старшая Люся, средний сын Игорь и младший Сергей. Супруга Михаила Ивановича умерла около 10 лет назад, дети разъехались еще раньше. И вот на день рождения Михаила Ивановича в родительский дом съезжаются все дети уже со своими семьями. И в какой-то момент отец семейства понимает, что сыновья уже давно в ссоре, много лет не общаются друг с другом и просто разыгрывают перед отцом хорошие отношения. С помощью уловок и хитростей Михаил Иванович пытается примирить родных братьев, а заодно понять - когда в их отношениях случился разлад.

Главные роли в сериале исполнили украинские актеры — Вера Кобзарь, Екатерина Кистень, Виталий Иванченко, Олеся Жураковская. Главу семейства сыграл Александр Феклистов, а роли братьев Игоря и Сергея исполнили Дмитрий Суржиков и Джемал Тетруашвили. Над сериалом работала большая творческая группа студии "Квартал 95". Продюсеры проекта — Владимир Зеленский, Андрей Яковлев, Борис Шефир и Сергей Шефир.