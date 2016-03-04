Злата Огневич подарила свой голос новому проекту Disney

Певица Злата Огневич озвучила героя анимационного приключение "Зоотрополіс" от студии Disney.

Опытные аниматоры мира создали целый современный мегаполис, где живут разнообразные животные, их жизненный уклад очень напоминает мир людей, все как у нас — только по-зверски.

Посмотреть на высокоорганизованное животное общество можно будет уже совсем скоро на экранах кинотеатров. Сегодня своими впечатлениями от работы над дубляжом анимационного фильма поделилась певица Злата Огневич.

Злата Огневич о дубляже роли Газели:

"Это был мой первый опыт в дубляже и работа оказалась чрезвычайно интересной", — восторженно делится впечатлениями певица.

"Дубляж фильма — это изящное актерское мастерство, я и в дальнейшем хотела бы участвовать в дубляже, меня привлекают и большие роли также".

Злате не пришлось кардинально перевоплощаться, ведь ей досталась роль поп-звезды Зоотрополиса — певицы Газели. Знаменитая на весь мир, социально активная и сердечная поп-дива Газель получила армию поклонников и стала известной на весь мир.

Певица Газель (Злата Огневич) исполняет главную песню фильма "Зоотрополіс" — "Не відступлю".

"Роль мне очень близка, я старалась как можно больше узнать героиню, и чем ближе с ней знакомилась, тем больше понимала, что Газель - это я. Люди, которые занимаются творчеством не могут быть в стороне социальных проблем, они должны быть открыты сердцем к миру. Именно такова Газель, она умеет сочувствовать и пытается помочь тем, кто в этом нуждается", — убеждена Злата Огневич.

Всех зрителей певица приглашает в кинотеатры: "Дети найдут в кино ярких героев, их приключения будут держать в напряжении от начала до конца, а взрослые заметят скрытые посылы и хорошо развлекутся. Это не реклама, это мои искренние впечатления".

Напомним, Злата Огневич пока не спешит со свадьбой.