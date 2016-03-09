Телеведущая Лазарева обратилась к Путину: Если Надежда Савченко умрет, то я здесь жить не смогу

Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева сделала решительное заявление, адресованное Путину о Савченко.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Президенту РФ Владимиру Путину. Обращаюсь к Вам в преддверии Международного женского дня как гражданка России и просто как женщина. На глазах у всего мира в российской тюрьме, объявив сухую голодовку, умирает отважная женщина Надежда Савченко. Я прошу, взываю к чему-то человечному, христианскому, мужскому, в конце концов, в Вас", — так начала свое обращение Татьяна.

Также актриса написала на собственной странице в соцсети не менее решительные слова, которыми подкрепила собственную позицию. "Знаете, что я думаю. Если Надежда Савченко умрет, то я уже здесь жить тоже не смогу. В отличие от нее, у меня выбор проще. Не хочу быть частью такой страны и быть под властью такого. А она — героиня", — подчеркнула Лазарева.

Знаете, что я думаю. Если Надежда Савченко умрет, то я уже тут жить тоже не смогу. В отличие от нее, у меня выбор пошл... Опубліковано Татьяною Лазаревою 6 березень 2016 р.

Напомним, российская актриса посмеялась над "белым списком" Минкульта Украины.