Владимир Гришко: Петь в ближайшее время в России я не буду

Оперный певец Владимир Гришко, заявил, что никогда не выступал в Крыму после его аннексии.

Об этом Народный артист Украины, украинский тенор Владимир Гришко рассказал во время чата на "Главреде".

"Я не пел в Крыму после его аннексии. До 2012 года, действительно, у меня было много гастролей в Крыму, то есть еще до аннексии. Но после конфликта я никогда не пел в России и не планирую этого делать в будущем. Об этом я неоднократно заявлял и собираюсь в дальнейшем придерживаться этой позиции, пока Крым снова не станет частью Украины", — заявил он.

Оперный певец также добавил, что больше не является солистом Мариинского театра оперы и балета.

"Хотел бы официально заявить: к сожалению, в сложившейся конфликтной ситуации я не являюсь солистом Мариинского театра оперы и балета. Я считаю, что будет неправильным, если я сейчас буду петь в театрах России. Хотя многие задают мне вопрос: почему другим можно, а вам — нельзя? Почему такой выборочный подход к тем артистам, которые постоянно поют в России и возвращаются потом опять сюда, в Украину? И почему такое непонятное внимание к моей персоне — которая отказывается петь в России? Я не имею права давать оценку своим коллегам по цеху по этическим соображениям — не мне их судить. Но я строго хочу сказать, что отвечаю только за себя и свои поступки. Петь в ближайшее время в России я не буду", — сказал Гришко.

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