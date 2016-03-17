Елена Кравец и Валерий Жидков стали новыми ведущими ЧистоNews

C 21 марта в 20.30 на телеканале "1+1" стартует новый сезон ироничных новостей – ЧистоNews.

Этой весной про события в стране в шуточной форме зрителям "1+1" будут рассказывать Елена Кравец и Валерий Жидков.

Валерий Жидков и ранее был ведущим ЧистоNews, а вот появление Елены Кравец в кадре станет весенним подарком от студии "Квартал95" всем зрителям "1+1".

"Мы со Степой Казаниным уже несколько лет ведем рубрику "Новости" в "Вечернем Квартале". Поэтому для меня предложение поработать в ЧистоNews — это своего рода профессиональный рост, повышение по службе. А еще я думаю, что во всем виновата весна, все вокруг обновляется, и мы — не исключение. К тому же, мы с Валерой кумовья, нас уже объединяют и родственные связи. Валера — один из лучших авторов нашего коллектива. Думаю, будет весело, как всегда", — комментирует Елена Кравец, ведущая ЧистоNews.

В весеннем сезоне ЧистоNews порадует зрителей не только новой ведущей, но и свежими, смешными рубриками.

"У нас появятся новые рубрики, добавятся розыгрыши. Из привычных и полюбившихся зрителю останется детская рубрика, и репортажи с Евгением Кошевым. В весеннем сезоне в программе будут появляться актеры "Квартал 95" и ведущие телеканала "1+1". Это станет приятным и неожиданным сюрпризом для зрителей", — комментирует Валерий Жидков, ведущий и автор редакторской группы ЧистоNews.