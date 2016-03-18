Жадан, Леньо и Рудницкая отправятся на Луганщину с фестивалем "Дорога на Восток"

Музыкально-литературный фестиваль "Дорога на Восток" состоится на Луганщине 25-27 марта.

Об этом на брифинге сказал поэт, писатель и общественный активист Сергей Жадан, сообщает Укринформ.

"Мы делаем фестиваль в течение трех дней. В нем будет музыка, литература, волонтерская составляющая. Это странствующий фестиваль. Мы едем на Луганщину и каждый день будем в другом городе. Начинаем 25 марта с города Новопсков. 26-го будем в Сватово, а 27-го — в моем родном Старобельске, на моей малой родине", — сказал Сергей Жадан.



Он уточнил, что в этот раз едут более 30 участников — музыкантов и писателей из Харькова и Киева. В частности, группа Kozak System во главе с Иваном Леньо, Анжелика Рудницкая, из поэтов — Дмитрий Лазуткин и Артем Полежака, группы "Собаки в космосе", "Оркестр Че", "Папа Карло", "Урбанистан", харьковчанин Борис Севастьянов. Кроме того, привлекли и местных активистов, волонтеров и музыкантов — будут играть группы из Сватово, Старобельска и Северодонецка. Книгами акцию поддержали, в частности, издательства "Смолоскип" и Meridian Czernowitz.

"Я очень рассчитываю, что в этих городах это будет настоящее событие. И хочется, чтобы в тыловой Украине, отдаленной от линии фронта, знали, что там есть большое количество людей, которое ждет знаков внимания, поддержки и солидарности от своих соотечественников", — подчеркнул Жадан.

"Название фестиваля — "Дорога на Восток" — это определенная метафора. Эта дорога — из Харькова на Старобельск — реально существует. Это трасса, которая просто убита за последние два года, — и военной техникой, и бездействием украинского руководства. Она очень хорошо характеризует наш путь на восток и путь с востока к нам. Это разбитая дорога, которую нам всем так или иначе придется ремонтировать, по-новому протаптывать и восстанавливать как коммуникацию, потому что эта дорога объединяет очень многих людей, которые должны общаться", — отметил поэт.

Напомним, книга Жадана вошла в список лучших по версии австрийского телеканала.