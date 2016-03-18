Умер известный украинский писатель и народный депутат Лесь Танюк

Сегодня, 18 марта, около 13 часов умер выдающийся режиссер, известный правозащитник, писатель, народный депутат Украины I-VI созывов Лесь Танюк.

Об этом пишет Glavcom.

Он родился 8 июля 1938 года в Киеве.

Танюк — председатель Национального союза театральных деятелей Украина, член Национальных союзов писателей и кинематографистов, лауреат режиссерской премии им. С. Данченко и нескольких театроведческих премий, член Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, профессор, руководитель актерского и режиссерского курсов в Киевском университете театра и кино им. Карпенко-Карого, почетный профессор Харьковской академии культуры и Волынского национального университета им. Л. Украинки, заслуженный деятель искусств, действительный член Международной Академии Экологии, народный артист Украины.

Танюк — автор и соавтор более 60 законов, в частности "О культуре", "О языках в Украинской ССР", "О профессиональных творческих работниках и их творческих союзах", "Об издательской деятельности", "Об охране культурного наследия", "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях", "О театре", "О гастрольной деятельности", "О свободе совести и религиозных организациях", "О Государственном гербе Украины" и другие. Инициатор 24 постановлений Верховной Рады и 19 парламентских слушаний, посвященных символике, украинскому языку, памяти жертв Голодомора 1932-33 годов, государственным архивам, "черной археологии", мониторингу по выполнению законов гуманитарной сферы

Он также один из инициаторов создания Антикоммунистического антиимпериалистического фронта. Основатель и председатель Всеукраинского общества "Мемориал" им. В. Стуса (1989-2014), с 2014 — почетный председатель.

Напомним, в США умер сын легендарного Фрэнка Синатры.