Юрий Горбунов, Соломия Витвицкая и "Переможці" на Ukrainian Fashion Week

18 марта 2016, 16:33

Украинские мастера мирового уровня в течение всей Недели моды будут вручную шить костюмы, устанавливая новые рекорды.

  • Юрий Горбунов Пресс-служба телеканала “1+1”
  • Горбунов и Витвицкая Пресс-служба телеканала “1+1”
  • Светлана Тарабарова и Соломия Витвицкая Пресс-служба телеканала “1+1”
  • Елена Голец и Соломия Витвицкая Пресс-служба телеканала “1+1”
  • Владимир Нечипорук, Соломия Витвицкая Пресс-служба телеканала “1+1”
  • Юрий Горбунов, Соломия Витвицкая и "Переможці" на Ukrainian Fashion Week Пресс-служба телеканала “1+1”
  • Юрий Весельский Пресс-служба телеканала “1+1”
  • Тоня Матвиенко, Соломия Витвицкая, Арсен Мирзоян, Юрий Весельский Пресс-служба телеканала “1+1”
  • Анатолий Анатолич, Юрий Горбунов Пресс-служба телеканала “1+1”
  • Юрий Горбунов, Соломия Витвицкая и "Переможці" на Ukrainian Fashion Week Пресс-служба телеканала “1+1”

17 марта открылась тридцать восьмая неделя моды — новый сезон Ukrainian Fashion Week в киевском Мыстецком Арсенале.

Крупнейшее модное событие проходит при участии героев мультимедийного проекта "Переможці", созданного телеканалом 1+1 и журналом Viva!.

В первый день сезонов моды открылся Homme Space и стартовала настоящая битва портных Ukrainian battle of tailors в искусстве пошива мужского костюма. Акция проходит по инициативе и при поддержке компаниии Charizma Fashion Group и мастерской Indposhiv (Екатерина Возианова).

Украинские мастера мирового уровня Эдуард Кульбаченко, Александр Игнатьев и Роман Демидов в течение всей Недели моды будут вручную шить костюмы, устанавливая новые рекорды. Лучшего из лучших определит экспертное жюри. В качестве моделей выступили Виктор Кардаш, боец АТО и участник проекта "Переможці", Юра Горбунов, ведущий 1+1, и Юрий Марченко, главный редактор онлайн-журнала Platfor.ma.

"Для мужчин-телеведущих хороший костюм — это стиль и рабочая одежда. В Украине традиция пошива индивидуального мужского костюма только начинает  возрождаться, и мы с коллегами считаем своим долгом способствовать этому. Надеюсь, что вскоре за качественным костюмом будут приезжать к портным в Украину, а не только в Англию и Италию", — прокомментировал Юрий Горбунов.

"Это для меня новое. Я раньше никогда не участвовал в таких проектах. Я думаю, что все будет хорошо. Если предложат работать моделью, я соглашусь", — признался  Виктор Кардаш, герой АТО. В новом костюме Виктор планирует быть на собственной свадьбе. Именно на презентации проекта "Переможці" он сделал предложение своей невесте Ольге.

Финальным этапом соревнований предполагается создание целостного образа с использованием дополнительных аксессуаров.

Среди гостей были Соломия Витвицкая, куратор проекта "Переможці", Юрий Весельский, герой АТО, Анатолий Анатолич, ведущий "Сніданка з 1+1", Светлана Тарабарова, певица, Тоня Матвиенко с Арсеном Мирзояном, Елена Голец, украинский дизайнер и волонтеры.

В этот же день состоялась примерка и репетиция выхода на подиум десантника, героя АТО Юрия Весельского, который примет участие в показе молодого дизайнера Софии Русинович. В понедельник, 21 марта, в 20:00 он представит костюм из коллекции "Я Машина".

"Наши участники проекта — это герои, которые пережили ранения, потерю конечностей, но они сильны духом, находят себя в жизни, достигают цели, реализуют свои мечты. Каждый из них понимает, что он поддерживает и вдохновляет других, тех, кто попадает в такую ситуацию. Нам важно учить наше общество нормально воспринимать людей с инвалидностью. Мы хотим видеть наших ветеранов во всех сферах жизни и не считаем, что для них есть некие "ограничения". Их не нужно жалеть. Наши ребята красивые, сильные, мужественные, к тому же, еще и модные. Мы призываем всех бороться за безбарьерность городов и за развитие современного протезирования в Украине. Чем больше людей будут помогать, понимать, принимать участие в подобных  инициативах,  тем быстрее мы победим и станем европейской Украиной", — подчеркивает Соломия Витвицкая, куратор проекта "Переможці". 

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Юрий Горбунов Ukrainian Fashion Week Соломия Витвицкая Переможці
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