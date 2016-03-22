Земфира на концерте в Вильнюсе обматерила украинцев с национальным флагом

Известная российская певица Земфира на концерте в Вильнюсе негативно отреагировала на поднятый фанатами украинский флаг.

Как сообщил телеведущий Александр Педан, музыкант, увидев флаг Украины в зале, показала "фак" и грязно выругалась.

"Вы пытаетесь меня подставить. Вы пытаетесь меня подставить", — отреагировала Земфира на украинский флаг.

А впоследствии певица высказалась резче: "Я живу в России. Мы находимся в Литве. Я прошу вас, я прошу вас бл**! Вы любите свою страну, а я люблю свою страну".

"Простите, конечно, может мы что и не уследили, но с каких пор Земфира говорит, что мы её хотим подставить, поднимая флаг Украины?! Что, черт побери, происходит?!", — недоумевает на своей странице в Facebook Вика Прудник, побывавшая на концерте.





Не думаю, шо її зачепить якось. Навіть на рівні інтелекту. Проте, "как страшно жить!" pic.twitter.com/9s92uyRquE — Roman Skrypin (@skrypin) 21 березня 2016 р.









Напомним, Земфира вошла в так называемый "белый список" деятелей культуры, которые поддерживают Украину. Список был составлен Минкультом Украины летом 2015-го года.