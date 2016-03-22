Начался чат с певцом Павлом Табаковым

На сайте "Главред" начался чат с победителем популярного вокального проекта "Голос країни-2" (канал "1+1"), а ранее победителем телепроекта "Шанс" (канал "Інтер") Павлом Табаковым.

В 2007-2011 годах Павел выпустил четыре разножанровые альбома: "Тільки ти моя", "Різдво для двох" (колядки и рождественские песни), "Ти підпалила рай" и "Кава-Blues". В марте 2013 года вышел пятый альбом "Мій світ" под лейблом компании Universal Music Group, контракт с которой певец подписал после победы в "Голосі країни". Недавно Павел Табаков завершил всеукраинский тур с рождественской программой. Гастролировал и гастролирует за границей: в США, Канаде, Франции, Польше, Голландии, Швейцарии, Италии. На прошлой неделе вернулся с гастролей по Канаде. А, кроме того, Павел пишет мюзикл.

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