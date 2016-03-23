Тоня Матвиенко выпустила новое видео с раритетным бабушкиным пением

Украинская певица Тоня Матвиенко, которая показала, как ее дочь готовила блины, представила свой новый проект "ANTONINA project".

Об этом сообщает ТСН.

Это новый украинский этно-электронный проект.

В музыкальных треках используется вокал бабушки Тони. Именно она передала все известные народные песни этой певческой династии. Голос бабушки был акапельно записан в 70-х годах. В 2015 году пластинку отцифровали и задействовали в записи дебютного альбома, который уже скоро увидит свет. Идея ее внучки и саундпродюсера заключалась в сохранении народной песни через призму современных аранжировок. Читайте также: Семейный хор: Матвиенко с мамой и женихом слились в народной песне "Этот дебютный альбом будет посвящен моей бабушке Антонине, которая научила петь и привила любовь и уважение к народной песне", — поделилась Матвиенко.

"В процессе записи альбома использовались различные аутентичные инструменты из разных культур — дрымбы, дуда, телинки, гуджен, хотику, диджериду, разнообразная перкуссия вместе с аналоговыми синтезаторами, оркестровыми инструментами и другими современными технологиями. Музыка вмещает в себе симбиоз живого и электронного звучания. Большая часть треков была записана в Киеве, "За сінечками" и "Ой на морі" — на севере Нидерландов," — прокомментировал Александр Шульга.

Первым результатом работы над проектом является клип на песню "Сірії гуси", режиссером которого стал Олег Борщевский. Клип снят по техникам "стоп-моушн" и "цейтрафер". За 28 дней на 17 локациях было отснято 8219 кадров, из которых монтировалось финальное видео. "Это был интересный опыт, — делится впечатлениями Тоня Матвиенко. — Некоторые сцены снимались несколько дней, чтобы показать как меняется время. Сцена с яблоками, которая в клипе занимает 20 секунд, снималась 8 часов".

Напомним, Тоня Матвиенко спела с мамой и будущим мужем.