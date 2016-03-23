Тоня Матвиенко выпустила новое видео с раритетным бабушкиным пением

23 марта 2016, 12:41

Первым результатом работы над проектом является клип на песню "Сірії гуси".

Тоня Матвиенко

Украинская певица Тоня Матвиенко, которая показала, как ее дочь готовила блины, представила свой новый проект "ANTONINA project".

Об этом сообщает ТСН.

Это новый украинский этно-электронный проект.

В музыкальных треках используется вокал бабушки Тони. Именно она передала все известные народные песни этой певческой династии. Голос бабушки был акапельно записан в 70-х годах. В 2015 году пластинку отцифровали и задействовали в записи дебютного альбома, который уже скоро увидит свет. Идея ее внучки и саундпродюсера заключалась в сохранении народной песни через призму современных аранжировок. Читайте также: Семейный хор: Матвиенко с мамой и женихом слились в народной песне "Этот дебютный альбом будет посвящен моей бабушке Антонине, которая научила петь и привила любовь и уважение к народной песне", — поделилась Матвиенко.

"В процессе записи альбома использовались различные аутентичные инструменты из разных культур — дрымбы, дуда, телинки, гуджен, хотику, диджериду, разнообразная перкуссия вместе с аналоговыми синтезаторами, оркестровыми инструментами и другими современными технологиями. Музыка вмещает в себе симбиоз живого и электронного звучания. Большая часть треков была записана в Киеве, "За сінечками" и "Ой на морі" — на севере Нидерландов," — прокомментировал Александр Шульга.

Первым результатом работы над проектом является клип на песню "Сірії гуси", режиссером которого стал Олег Борщевский. Клип снят по техникам "стоп-моушн" и "цейтрафер". За 28 дней на 17 локациях было отснято 8219 кадров, из которых монтировалось финальное видео. "Это был интересный опыт, — делится впечатлениями Тоня Матвиенко. — Некоторые сцены снимались несколько дней, чтобы показать как меняется время. Сцена с яблоками, которая в клипе занимает 20 секунд, снималась 8 часов".

Напомним, Тоня Матвиенко спела с мамой и будущим мужем.

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