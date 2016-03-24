Сергей Притула раскритиковал Минкульт и украинских артистов

Известный своей социальной активностью, украинский комедиант и телеведущий Сергей Притула раскритиковал ситуацию, сложившуюся в отечественном шоу-бизнесе.

Об этом пишет Ivona.

На официальной странице телеведущего появилась разгромная статья с критикой в адрес Министерства культуры и украинских артистов.

Притула опубликовал пост в Facebook, в котором упрекнул артистов, который не хотят ехать на гастроли по маленьким городам Украины, а хотят сразу получать безумные гонорары в Киеве и давать сольные концерты во Дворце Украина.

"Будь-яка мало-мальська група, яку 2 рази показали по М1 не має ніякого бажання проїхатись з концертами по невеликих містах, де є потенційний споживач їх творчості", — написал Сергей.

Телеведущий также упомянул бездеятельность минкульта, который доводит концертные площадки в провинции до аварийного состояния и требует больших денег за аренду залов. При этом, Притула написал, что не претендует на роль посредника в отношениях между министерством и артистами, а только хочет, чтобы его комментарий был услышан.

Напомним, Сергей Притула похвастался заработками сына.