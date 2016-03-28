Юрий Шевчук об отношениях Украины с Россией: "Я думал, что сойду с ума от этой трагедии"

Солист российской рок-группы "ДДТ" Юрий Шевчук назвал бедой украинско-российский конфликт и считает, что всех пленных нужно обменять.

Об этом он заявил в интервью Новой газете.

"Я думал, что я сойду с ума от этой трагедии: Россия—Украина. Беда. Я пытаюсь что-то делать, но наблюдать общую беспомощность мира перед выходом на эту новую "историческую арену" тоска. И эти свинцовые шторы пока не раздвинуть. Поэтому я перестал "искрить интеллектом". Я понял, что должен все это пережить, перелопатить в душе своей и найти какие-то ответы на проклятые вопросы", — заявил музыкант.

"Скажу главное, чтобы потом не забыть. Всех пленных на всех пленных надо менять. И как можно скорее. Вот это действительно будет шаг в сторону мира. Забить на амбиции. Савченко отпустить, Александрова и Ерофеева. Всех", — отметил он.

"Народ завели страшно, конечно. Причем завели со всех сторон. И в Киеве достаточно циников у власти. Я зимой был там. "Слава Украине! Слава Украине!" А у нас: "Слава России! Слава России!". Я думаю, нам до славы — и украинцам, и россиянам — лет сто: когда наши простые люди будут жить нормально. А пока народ как жил хр*ново, так и живет. И в России, и в Украине. Мы вообще очень похожи. И нам долго из этого дерьма выгребать", — считает лидер ДДТ.

Напомним, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук еще в 2008 году предсказал войну между Россией и Украиной.