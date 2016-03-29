На открытии Каннского кинофестиваля покажут фильм Вуди Аллена

Новый фильм Вуди Аллена будет показан на открытии Каннского кинофестиваля.

Об этом пишет ZN.

Фильм станет третьей картиной режиссера, которая будет представлена на открытии кинофестиваля.

На открытии 69 Каннского кинофестиваля будет показан фильм "Café Society", режиссером которого выступил Вуди Аллен.

Как сообщается на сайте фестиваля, показ состоится 11 мая в Большом театре Люмьеров Дворца фестивалей в рамках официальной программы, вне конкурса.

Для Аллена это рекорд, поскольку два других его фильма уже были показаны на открытии фестиваля. В 2002 году фестиваль открывал фильм "Голливудский рекорд", а в 2011 был показан фильм "Полночь в Париже".

"Café Society" рассказывает историю молодого человека, который в 1939 году отправляется в Голливуд в поисках работы в киноиндустрии, влюбляется и погружается в бурную светскую жизнь тех лет. Главные роли в фильме исполняют Кристен Стюарт и Джесси Айзенберг. Компанию им на съемочной площадке составили Стив Карелл, Паркер Поузи, Блейк Лайвли.

Ранее сообщалось о том, что председателем жюри Международного каннского кинофестиваля в 2016 году стал австралийский режиссер, сценарист и продюсер Джордж Миллер.

Напомним, Вуди Аллен пригласил Майли Сайрус сыграть в его новой киноработе.