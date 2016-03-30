Украинские музыканты против квотирования украинских песен на радио

30 марта 2016, 18:20

55 украинских исполнителей осудили инициативу Кириленко.

Более полусотни украинских исполнителей и групп выступают против квотирования, предложенного министром культуры Вячеславом Кириленко.

Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на пресс-службу Независимой ассоциации радиовещателей.

55 украинских исполнителей и музыкальных групп не поддержали и осудили инициативу министра культуры Украины Вячеслава Кириленко, которая касается проекта закона о внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании".

Согласно закону доля песен на государственном языке должна составлять не менее 75% от общего объема песен украинских авторов или исполнителей. При этом самих украинских песен должно быть 50%. Поэтому законом предлагается квотирование в объеме около 37,5%.

Среди подписантов документа, которые считают закон "популистским шагом",  Джамала, Андрей Хлывнюк, Дмитрий Шуров, Alloise, группа Dvoe, Тина Кароль, Светлана Лобода, Ирина Билык, Виктор Павлик, Виталий Козловский, группа Lama, Наталья Могилевская, группа The Hardkiss, Злата Огневич, Алексей Потапенко (Потап), Руслан Квинта, Ольга (Алена) Винницкая, Ольга Полякова, Юрий Толоконников (Тамерлан) и другие.

Музыканты призывают авторов закона, а именно министра Вячеслава Кириленко, а также народных депутатов Олега Медуницу, Игоря Артюшенко, Иван Крулько и Олега Ляшко пересмотреть свою позицию и отозвать данный законопроект из парламента.

Подписанты просят народных депутатов не поддерживать этот проект во время его голосования в первом чтении.

"Мы понимаем, что мотивацией для такого регулирования является стремление защитить национальное культурное пространство, но вынуждены констатировать, что выбранные методы поддержки национальной музыки являются неэффективными. Распределение украинских авторов и исполнителей на своих и чужих, на правильных и неправильных является ложным путем и может стать причиной раздора в середине музыкального сообщества и в обществе в целом, в то время когда Украина нуждается в максимальной консолидации", ― говорит Андрей Хлывнюк, лидер группы "Бумбокс".

Были и те, кто поддержал квотирование. В частности, это Антон Мухарский (Орест Лютый), Александр Ярмола (группа "Гайдамаки"), Владимир Шерстюк (группа "Козак Систем"), Тарас Компаниченко (группа "Хорея казацкая"), Сашко Лирнык, Евгений Романенко (группа "Тарута").

Напомним, Кириленко пригрозил забрать лицензии у радиостанций без украинских песен.

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