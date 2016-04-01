В Донецке убили директора Центра славянской культуры

Сегодня ночью, 1 апреля, в оккупированном Донецке неизвестные убили известного композитора, поэта, директора Центра славянской культуры Николая Присяжнюка.

Об этом написала заместитель главного редактора журнала "Шишкин Лес" Елена Резникова на своей странице в Facebook.

"Этой ночью ушел в мир иной Николай Присяжнюк. Композитор. Поэт. Директор Центра славянской культуры, активно создававший этот Центр на самом высоком уровне. Человек, гармонично объединявший своим творчеством Запад и Восток Украины. Любивший жизнь, умевший превратить ее в сплошной праздник в любых мелочах. Огромный, красивый человек, которому до всего всегда было дело. Не унывающий вопреки всем выпавшим на долю испытаниям, который мужественно переносил проблемы со здоровьем.

Ночью какая-то нечисть, ворвавшись в его дом в поисках наживы, сократила его дни. Он погиб мученической смертью. И продолжающаяся война на донецкой земле не оставляет возможности проститься с ним", — написала она.

Этой ночью ушел в мир иной Николай Присяжнюк. Композитор. Поэт. Директор Центра славянской культуры, активно создававший... Опубликовано Еленой Резниковой 1 апреля 2016 г.

Напомним, на 83-м году жизни умер генеральный директор-художественный руководитель Национального народного хора Украины имени Веревки Анатолий Авдиевский.